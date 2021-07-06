На кордоні конфіскували мікроавтобус через сигарети у паливному баку

Митники виявили в паливному баку сховище з сигаретами. Громадянин, який намагався провезти контрабандний товар у Польщу, вже притягувався до відповідальності за порушення митних правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

За даними відомства, 5 липня близько 23.30 у пункті пропуску «Краківець–Корчова» Львівської митниці громадянин України, прямуючи до Республіки Польщі мікроавтобусом «Mersedes-Benz», обрав смугу руху «червоний коридор».

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра, що в автомобілі можуть бути приховані товари. Після подання запиту до єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) з’ясувалося, що в травні цього року щодо цього чоловіка – 34-річного мешканця одного з сіл Яворівщини, вже було складено протокол за порушення митних правил.

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Автомобіль відразу відправили на поглиблений огляд, і в сховищі, обладнаному в паливному баку, митники виявили 300 пачок сигарет «МИНСК SUPERSLIM» без акцизних марок.

За переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю склали протокол. Автомобіль та сигарети вилучено, їх вартість буде встановлено додатково.

Невдовзі справу скерують до суду.

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