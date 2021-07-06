Львів’яни стали чемпіонами світу з фехтування на візках

Львів’яни Андрій Демчук та Антон Дацко вибороли «золото» на Чемпіонаті світу з фехтування на візках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

В понеділок, 5 липня, у перший день змагань, спортсмени Львівського обласного центру «Інваспорт» Андрій Демчук та Антон Дацко здобули золоті медалі у командних змаганнях на шаблі.

У складі національної збірної, яка представляє Україну на міжнародних змаганнях, також виступатиме львів’янка Наталія Морквич.

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Зазначимо, що Чемпіонат світу фехтування на візках проходить цими днями у Польщі. За нагороди змагаються спортсмени з 12 країн. У складі збірної України – 10 паралімпійців.

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