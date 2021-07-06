Львiв’ян просять подiлитися фото Пiдзамча для створення додатку

Для створення маршруту Підзамча у форматі мобільного додатку львів’ян просять поділитися фотографіями з вулиць району, які зроблені до 2005 року включно. Iніціатори обіцяють згадку та подяку авторам фото і запрошення на першу екскурсію маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У межах проєкту «Підзамче. Нарешті!» мешканці району та експертна група за підтримки Українського культурного фонду понад 4 місяці працювали над розробкою мультимедійного маршруту у вигляді мобільного додатку. Додаток міститиме десять точок маршруту, відскановані об’єкти в режимі доповненої реальності (AR) та аудіосупровід. Також автори планують розміщення старих фотографій для відтворення минулого Підзамча.

Тому львів’ян просять ділитися як друкованими, так і електронними фотографіями до 2005 року включно. Перелік вулиць, з яких потрібні фото: Лемківська, Кушевича, Тесленка, Хімічна, Замарстинівська, Лобачевського, Заводська, Донецька, Хмельницького, Остряниці, Шкільна, Жовківська, Гайдамацька.

Оцифровані фотографії просять надсилати на пошту [email protected] чи у Facebook та Instagram проєкту «Підзамче. Нарешті!», а щодо друкованих світлин можна написати за цими ж адресами чи зателефонувати за номером +38 093 237 61 75 (Максим).

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«Ми надсилатимемо запити до архівів та інших установ, разом з тим хочемо залучити і мешканців Львова до проєкту. У додатку вкажемо автора фото та подякуємо йому, а також особисто запросимо на першу презентацію результатів проєкту у серпні», – каже координаторка проєкту «Підзамче. Нарешті!» Юлія Рудюк.

«Підзамче. Нарешті!» – це ініціатива, що гуртує навколо себе активних діячів та мешканців мікрорайону Підзамче у Львові. Над ініціативою працює громадська організація Львівський культурний центр у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом “Львів – місто літератури ЮНЕСКО”. Проєкт існує за підтримки Українського культурного фонду.

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