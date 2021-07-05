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За вихідні на Львівщини поліцейські виявили більше 30 нетверезих водіїв

Андрій Котенський

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Упродовж вихідних, 3–4 липня, поліцейські склали 32 протоколи про адміністративні правопорушення щодо водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як відомо керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом року вчинення цього ж правопорушення тягне  за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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