Відомий німецький хірург консультуватиме та оперуватиме дітей у Львові

До Львова з благочинною місією приїхав відомий пластичний хірург з Німеччини – професор Клаус Екснер. На базі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні знаний доктор спільно з львівськими хірургами упродовж 4 – 10 липня консультує й оперує дітей зі складними вродженими і набутими вадами зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли у лікарні, німецький лікар уже проконсультував 34 дітей зі складними набутими і вродженими вадами. Йдеться, зокрема, про такі вади, як вроджений птоз верхньої повіки, вроджена деформація вушної раковини, гемангіоми, посттравматичні рубці, постопікові рубці. Відтак, упродовж цього тижня заплановано щонайменше 24 оперативні втручання з корекції вроджених та набутих вад. Ці операції професор проведе спільно з українськими лікарями.

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До слова, це уже 13-тий візит відомого німецького хірурга до Львова за останні 9 років. Співпраця з відомим фахівцем триває з 2012 року, коли він приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро–2012», щоби впродовж тижня безкоштовно оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу професор Клаус Екснер двічі на рік (зазвичай – весною та восени) приїздить до Львова і допомагає дітям позбутися складних вроджених чи набутих вад, ділиться досвідом з львівськими колегами.

Зазначимо, загалом за період співпраці, Клаус Екснер оглянув близько 600 пацієнтів з вродженими вадами, післяопіковими рубцевими деформаціями, раневими дефектами, та разом з українськими лікарями прооперував понад 250 хворих з усіх областей України.

Також відомо, що приїзд німецького фахівця був профінансований футболістом збірної України Олександром Зінченко. Візит присвятили до Євро-2020.

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