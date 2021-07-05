В Україні запрацювала безкоштовна лінія психологічної допомоги для онкопацієнтів

Нещодавно в Україні почала роботу перша безкоштовна лінія допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких в рамках всеукраїнського кол-центру «Варто жити». Ініціатором і автором проєкту є Фундація «Варто жити», яка має на меті покращити якість життя хворих на рак українців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Фундації «Варто жити».

Аби отримати безкоштовну фахову консультацію онкопсихолога, онкопацієнт чи близька йому людина має можливість зателефонувати на номери:

5522 – для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine. Усі дзвінки безкоштовні.

+38 (093) 170 72 19 – для абонентів Kyivstar. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого мобільного оператора.

Лінія безкоштовної психологічної допомоги працює у будні з 11:00 до 19:00 год.

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Організатори розповідають, що в Україні є понад 1 300 000 онкохворих. Щодня 450-м українцям ставлять діагноз «рак». Тривожність, страх, апатія, депресія – неповний перелік емоційних станів, що супроводжують людину та її родину на різних стадіях боротьби з раком. Таке моральне навантаження аж ніяк не сприяє швидкому одужанню, а лише погіршує загальний стан пацієнта. Вкрай рідко людина може впоратись самотужки. Психологічна підтримка необхідна як самим онкопацієнтам, так і їхнім родичам та близьким.

З 11 днів роботи лінії онкопсихологи-консультанти прийняли 145 звернень.

Співзасновниця ідейна натхненниця Фундації #ВАРТОЖИТИ Яніна Соколова зазначає, що на лінії працюють 58 волонтерів, які є онкопсихологами.

«На лінії працюють 58 волонтерів. Це онкопсихологи, яких ми запросили. Потім провели відбір, потім навчили. Наші онкопсихологи залучені кожен із своїм рівнем досвіду і з безумовним бажанням допомагати онкопацієнтам. Кожен має свою унікальну історію, в когось рідні хворіли на рак, хтось займався онкопсихологією протягом свого життя. Працювати онкопсихологом на лінії, навіть якщо ти маєш психологічну освіту і працюєш ще у професії, а це безкоштовна лінія, і, відповідно, тут ніхто не заробляє, то треба мати внутрішнє бажання це робити. І ти його маєш тільки тоді, коли знаєш, що якщо зараз нічого не робити, то завтра нічого не зміниться», –зауважила Яніна Соколова.

Своєю чергою керівниця безкоштовної лінії психологічної допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ Надія Клочник розповідає, що пацієнти звертаються з різними проблемами і на лінії їм надають психологічну допомогу, аби вони розуміли, що не залишаться зі наодинці з проблемами.

«Звернення від пацієнтів дуже різні. Це і первинна діагностика. Дуже часто – фінансові проблеми: я не маю за що лікуватись, я не знаю, як мені продовжувати лікуватись. Можуть бути проблеми різного характеру – це і спілкування з родичами, з близькими. Онкологія – це не є проблема однієї людини, це проблема всієї сім’ї. І насправді часто виникають проблеми саме в комунікації. Це може бути і вибір лікування, і спілкування з лікарями. Якщо людина зіштовхнулася з онкологічним діагнозом, вона не може залишатися з цією проблемою наодинці. Вона повинна знати, розуміти і пам’ятати, що вона не одна. Що вона точно може отримати допомогу. І вона може її отримати в нас», – каже Надія Клочник

Запуск лінії відбувся завдяки партнерству Фундації #ВАРТОЖИТИ з соціально-відповідальними компаніями та за підтримки небайдужих українців з усього світу.

Допомогти може кожен охочий, ставши Патроном Фундації, за цим посиланням.

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