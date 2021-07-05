У Львові небайдужий чоловік допоміг затримати грабіжника з Донеччини

Небайдужий чоловік допоміг поліцейським затримати грабіжника у Львові. Слідчі повідомили затриманому про підозру, за скоєне йому загрожує – до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

Як відомо, у суботу, 3 липня, на площі Липневій у Львові невідомий чоловік намагався пограбувати магазин.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 17.00 у магазин зайшов невідомий чоловік – який напав на продавчиню, побив її та вимагав віддати йому виручку з каси.

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Жінка кликала на допомогу і на це відреагував перехожий, 54-річний львів’янин – він затримав зловмисника та передав його поліцейським. Продавчиня під час нападу отримала тілесні ушкодження.

Особу зловмисника, 53-річного мешканця Донецької області, встановлено – слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру.

За спробу грабежу виходцю із Донеччини загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Підозрюваний затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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