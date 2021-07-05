У Дрогобичі поліцейські запобігли самогубству

У Дрогобичі оперативник кримінальної поліції відмовив чоловіка від наміру вчинити самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

У суботу, 3 липня, близько 9.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про чоловіка, який виліз на освітлювальну вежу спортивного стадіону у Дрогобичі та намагається вчинити самогубство.

Правоохоронці встановили особу чоловіка на вежі – 20-річного місцевого жителя, та вступили з ним у перемовини.

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Під час тривалої розмови оперативник кримінальної поліції переконав чоловіка відмовитись від наміру вкоротити собі життя та допоміг йому спуститись донизу

Зараз 20-річним мешканцем Дрогобича, якого врятував поліцейський, опікуються медики – загрози його життю немає.

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