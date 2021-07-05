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На Львівщині ВАЗ в'їхав у відбійник: загинув пасажир

Ольга Денисяка

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У неділю, 4 липня, на трасі «Київ-Чоп» на Золочівщині водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир авто. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захист населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 18:15 год. на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Ожидів Золочівського району.

Водій автомобіля «ВАЗ-2107», не впоравшись з керуванням виїхав на зустрічне узбіччя дороги, де зіткнувся з відбійником.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а пасажир автомобіля, 40-річний мешканець с. Мармузовичі, загинув на місці події.

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За кермом ВАЗу був 65-річний мешканець села Мармузовичі Золочівського району. Обставини події встановлюються.

За інформацією на сторінці Буськ онлайн, в автомобілі їхали батько та син.

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