На Львівщині ВАЗ в'їхав у відбійник: загинув пасажир

У неділю, 4 липня, на трасі «Київ-Чоп» на Золочівщині водій автомобіля «ВАЗ-2107» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир авто. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захист населення Львівської ОДА.
Аварія сталась близько 18:15 год. на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Ожидів Золочівського району.
Водій автомобіля «ВАЗ-2107», не впоравшись з керуванням виїхав на зустрічне узбіччя дороги, де зіткнувся з відбійником.
Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, а пасажир автомобіля, 40-річний мешканець с. Мармузовичі, загинув на місці події.
За кермом ВАЗу був 65-річний мешканець села Мармузовичі Золочівського району. Обставини події встановлюються.
За інформацією на сторінці Буськ онлайн, в автомобілі їхали батько та син.
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Ольга Денисяка