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На Львівщині горіла птахоферма

Андрій Котенський

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У Червоноградському районі Львівщини вогнеборці ліквідували пожежу в цегляній двоповерховій будівлі та врятували від загибелі 10 тисяч голів птиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, пожежа у селі Двірці Червоноградського району в цегляній двоповерховій будівлі 70×20 м, виникла 4 липня близько 17:00.

До місця виклику виїхали рятувальники 34-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Соснівка, 33-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград та 52-го державного пожежно-рятувального поста м. Великі Мости.

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Для того щоб дістатися до місця займання рятувальникам довелося розібрати металеві конструкції покриття даху.

Пожежу повністю вдалося ліквідувати о 19:02 год. Вогонь встиг знищити три камінні вентилятори та пошкодити 100 кв.м. поківлі.

На місці пожежі врятували 10 000 голів птиці. Ніхто з людей не постраждав.

Причина виникнення займання встановлюються.

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