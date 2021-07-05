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Латвієць намагався вивезти з України комплектуючі до зброї

Андрій Котенський

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Латвієць намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військове екіпірування та амуніцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі державної прикордонної служби України.

Приховані від контролю предмети військового призначення виявили у понеділок, 5 липня, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.

Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля «Фольксаген», яким виїжджав з України у Польщу громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу та серед речей водія виявили майже шість з половиною сотень предметів військового призначення.

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Серед знайденого: ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова, руків’я до багнет-ножів, підсумки для гранат, шоломи тощо. Власник специфічного краму повідомив, що придбав його в Україні, бо захоплюється історичною реконструкцією.

Прикордонники направили повідомлення про виявлення бойових комплектуючих у нацполіцію. Латвієць вибув з пункту пропуску у супроводі поліцейських.

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