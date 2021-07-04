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У Львові дев’ять днів молитимуться біля ікони Пресвятої Богородиці. Деталі

Наталя Дуляба

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У неділю, 4 липня, Українська греко-католицька церква відзначає свято Матері Божої Неустанної Помочі. З цієї нагоди біля церкви святого Юра виставили ікону Діви Марії, біля якої можна буде помолитися упродовж дев’яти днів. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації храму.

Згідно з Декретом Блаженнішого Святослава УГКЦ у першу неділю липня відзначає загальноцерковне свято Матері Божої Неустанної Помочі. У цей день віряни йдуть до церкви та моляться до Діви Марії.

У Львові у соборі святого Юра стартувало дев’ятиденне моління до Пресвятої Богородиці перед її іконою Неустанної Помочі. Святиню вже виставили до почитання на подвір’ї храму. Всі охочі мають змогу помолитися включно до 12 липня.

«Здійснімо разом цю духовну мандрівку, сповнену довір’я до Божої Матері і нашої Матері Неустанної Помочі, пам’ятаючи, що вона як любляча Мати, провадить нас за руку дорогами життя», – кажуть у храмі.

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Розклад дев’ятиденних молінь до Пресвятої Богородиці у храмі святого Юра (4-12 липня):

  • У неділю, 4 липня, – о 17:00 год.
  • З понеділка по пʼятницю, 5-9 липня, – після богослужінь о 18:00 год.
  • У суботу-неділю, 10-11 липня, – після вечірніх богослужінь о 17:00 год.
  • У понеділок, 12 липня, – завершення девʼятиденного моління після літургії о 18:00 год. 

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