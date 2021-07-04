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Підліток біля Львова загинув не від блискавки, а від удару струмом у церкві, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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14-річний хлопець, якого за офіційною версією неподалік Львова вбила блискавка, насправді загинув від удару струмом у сільській церкві. Так вважають місцеві мешканці, пише ТСН.

Фатальний випадок стався ввечері 2 липня у селі Тарасівка Підберізцівської громади, що біля Львова. За офіційними даними, тут в 14-річного хлопця влучила блискавка, від чого він загинув.

Однак місцеві мешканці переконані, що підлітка вбило від удар струму у храмі. Селяни розповідають, що у місцевій церкві, де тривають ремонти, у той день якраз знімали дерев’яну підлогу, аби поставити нову з підігрівом.

Покійний підліток прислуговував у храмі і в ніч трагедії допомагав робітникам у церкві. Під підлогою він знайшов металеву трубу, в якій був неізольований кабель. Коли хлопець взяв трубу в руку, його вдарило струмом, від чого він помер. 

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Видання також пише, що підлогу в згаданому храмі ставили в 1977 році, там навіть знайшли записку з іменами майстрів, які її вкладали. Проте всі вони уже померли, а тому немає в кого запитати, для чого вони залишили в трубі дріт.

Відомо, що покійний хлопчик закінчив 8 клас. Його та молодшого брата мама виховувала самостійно.

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