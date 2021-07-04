У неділю, 4 липня, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Станом на 17:00 год. російсько-окупаційні війська п’ять разів порушували режим припинення вогню й обстрілювати позиції наших військових поблизу Водяного, Авдіївки, Мирного і Березового, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення, що були несумісні з життям. Деталей про особу загиблого воїна у штабі ООС наразі не надають.

На обстріли бойовиків наші військові відкривали вогонь у відповідь.

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