Львівський університет внутрішніх справ випустив 169 правоохоронців

Зі Львівського державного університету внутрішніх справ випустились 169 новоспечених правоохоронців. Урочистості з цієї нагоди відбулись у неділю, 4 липня, у День Нацполіції України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Урочистості з нагоди завершення навчання та посвята курсантів Львівського університету внутрішніх справ пройшли в центрі міста біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Тепер 169 новоспечених правоохоронців продовжать службу у підрозділах слідства, кримінальної поліції та превентивної діяльності в 16 областях України.

Привітати випускників прийшли їхні родичі, керівництво Нацполіції Львівщини та представники влади. Згодом вони поклали квіти до пам’ятника працівникам-правоохоронцям, які загинули при виконання службових обов’язків, та пам’ятника Тарасові Шевченку.

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З нагоди професійного свята відзнаками за сумлінну працю нагородили поліцейських, а також низку випускників, які брали активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті вишу.

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Фото: ЛОР, ЛМР