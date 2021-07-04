Доба на Донбасі: окупанти 14 разів обстріляли українських захисників

Протягом суботи, 3 липня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Постраждалих серед українських захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби на Донбасі бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Невельського, Чермалика, Опитного, Золотого-4, Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Водяного, Катеринівки й Авдіївки.

Противник використовував артилерійські системи та міномети різних калібрів, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав. Наші військові відкривали вогонь у відповідь.

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Від початку доби 4 липня російські найманці вже тричі обстрілювали позиції українських військових. Врат із нашого боку немає.

Про всі порушення режиму «тиші» Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

«Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюють українські військовослужбовці», – додають у штабі ООС.

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