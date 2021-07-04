ОСТАННІ НОВИНИ

Доба на Донбасі: окупанти 14 разів обстріляли українських захисників

Наталя Дуляба

|

Протягом суботи, 3 липня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Постраждалих серед українських захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби на Донбасі бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових поблизу Невельського, Чермалика, Опитного, Золотого-4, Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Водяного, Катеринівки й Авдіївки.

Противник використовував артилерійські системи та міномети різних калібрів, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських захисників не постраждав. Наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Реклама партнерів

Від початку доби 4 липня російські найманці вже тричі обстрілювали позиції українських військових. Врат із нашого боку немає.

Про всі порушення режиму «тиші» Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

«Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюють українські військовослужбовці», – додають у штабі ООС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту
Омелян ШЕВЧУК
Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів: сьогоднішні можливості і точки росту

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у ...

Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів