Біля Львова спіймали водія із перевищеною нормою алкоголю майже у 13 разів

Біля Львова за кермом «дев’ятки» роз’їжджав позбавлений прав водій, у крові якого алкоголь перевищував норму майже у 13 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Горе-водія затримали у селі Зимна Вода, що біля Львова, у ніч на неділю, 4 липня. 35-річний п’яний мешканець Житомирщини, якого на три роки позбавили водійських прав, роз’їжджав за кермом ВАЗу 2109.

Під час перевірки на Drager’і у його крові виявили 2,54 проміле алкоголю. Цей результат майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

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Зазначимо, що допустима норма алкоголю у крові водія в Україні становить не більше 0,20 проміле. Цей показник є рівноцінний випитим 200 г вина для чоловіків і 100 г вина для жінок. Це є найлегший ступінь сп’яніння, який фактично є безсимптомним, не відображається на поведінці людини. Таку дозу алкоголю можна визначити лише вимірювальними приладами.

На порушника склали протокол за ч.3 ст.130 і винесли постанову за ч.4 ст.126 КупАП.

На нього чекає 51 тисяча гривень штрафу, позбавлення водійських прав на 10 років та конфіскація транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із 10-річним позбавленням водійських прав та конфіскацією авто.

Зазначимо, загалом у ніч на 4 липня патрульні спіймали на Львівщині 17 нетверезих водіїв. Десятеро з них були у стані алкогольного сп’яніння, ще семеро – у наркотичному.

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