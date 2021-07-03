В центрі Львова горів нічний клуб

У ніч на суботу, 3 липня, у центрі Львова горів нічний клуб «Малевич». Із закладу евакуювали три сотні людей, ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Займання сталось орієнтовно о 00:08 год. на першому поверсі нічного клубу «Малевич», що на просп. Чорновола, 2.

Як уточнили у ДСНС Львівщини, загорання виникло на сцені. Із закладу надзвичайники негайно евакуювали 250 відвідувачів та 50 осіб персоналу.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Загасити вогонь вдалося вже о 00:25 год. Полум’я встигло знищити частину тканинного декору всередині нічного клубу.

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Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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