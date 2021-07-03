У Львові вшанували пам’ять вчених, розстріляних нацистами у 1941 році

Цими вихідними, 3-4 липня, Львів вшановує пам’ять інтелігенції, яку розстріляла нацистська окупаційна влада на Вулецьких пагорбах у липні 1941 року. Про це повідомляє Львівський портал.

Вісімдесят років тому, у липні 1941-го, нацисти розстріляли на Вулецьких пагорбах пів сотні вчених, які працювали у вищих навчальних закладах Львова, а також їхніх родичів.

Це було продовженням нацистської акції «Надзвичайного утихомирення» зі знищення польської інтелектуальної еліти, проведеної у квітні-червні 1940 року.

У ніч із 3 на 4 липня нацисти вдерлися у домівки й арештували 21 науковця, а також їхніх родичів та навіть слуг, які на момент арешту були вдома, – загалом 52 людини.

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За даними Центру міської історії, арешти окупаційна влада проводила за попередньо підготовленими списками з 20:00 до 01:00 год. ночі. Жертвами стали в основному професори Медичного інституту та «Львівської політехніки», серед них – науковці світового рівня: філолог Тадеуш Бой-Желенський, медик Антоній Цєшинській, ректор «Львівської політехніки» Каспар Вайгель та інші.

Після коротких допитів заарештованих вивели на Вулецькі пагорбі до заздалегідь викопаної ями. Їх групами по четверо осіб підводили до неї та розстрілювали. Єдиним з-поміж науковців, якому вдалося уникнути розстрілу, був професор Гроєр.

Сьогодні, 3 липня, на Вулецьких пагорбах зібралась спільнота науковців, представники влади та небайдужі львів’яни, аби вшанувати пам’ять розстріляних вчених.

А в неділю, 4 липня, представники польських культурних товариств та академічної спільноти Львова покладуть квіти й помоляться біля символічної могили на місці розстрілу вчених.

Додамо, що в липні 2011 року на самому місці злочину на Вулецьких пагорбах у Львові відкрили пам’ятник. Це своєрідна арка, складена з гранітних блоків, кожен із яких символізує Заповіді Божі.

Блок із викарбуваною римською «П’ятіркою» символічно відсунутий, нагадуючи про порушення п’ятої заповіді «Не убий!».

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Фото: ЛМР