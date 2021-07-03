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У Львові шукають зниклу безвісти жінку

Наталя Дуляба

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У Львові вже четвертий день поспіль розшукують 46-річну Зоряну Мочурад, яка вийшла з роботи на обід і не повернулась. Про це Львівському порталу повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській організації.

Відомо, що 30 червня Зоряна Мочурад вийшла з роботи на вул. Словацького, що в центрі Львова, на обід і дотепер не повернулась. Пошуки тривають вже четвертий день поспіль.

У день зникнення була одягнута у чорні джинси та коричневі балетки. Зі собою мала руду сумку марки «Тайстра».

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Особливі прикмети: зріст – 160 см, на животі є шрам від кесаревого розтину, передні зуби спилені.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про Зоряну Мочурад, просять повідомляти у поліцію за номером 102 або на безкоштовну волонтерську лінію: 0-800-310-911. Оперативний чат пошуку у Viber доступний за цим посиланням. 

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