Путін планує зміцнити «братні зв’язки» росіян з українцями

Президент Росії Володимир Путін в суботу, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки країни, в якій, зокрема, прописані плани стосовно українців. Про це пише УП із посиланням на відповідний указ глави РФ.

У документі зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано зокрема за допомогою зміцнення «братніх зв’язків між російським, білоруським та українським народами».

При цьому в стратегії не зазначені конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

Також в документі окреслене завдання зміцнити позиції російської мови як «мови міжнародного спілкування» і підтримка громадян РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їхньої «загальноросійської культурної ідентичності».

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Передісторія

30 червня президент Росії Володимир Путін вкотре повторив пропагандистську тезу про «єдиний народ», який, мовляв, споконвіку існував в триєдності «великоросів, білоросів і малоросів», який «намагалися розтягнути і роздрібнити», зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини.

Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт про корінні народи «оголошує російський народ некорінним на території України». Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.

Зауважимо, що Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт (№5506) 2 липня. Корінними народами України, які сформувались на території Криму, закон визнав кримських татар, караїмів та кримчаків. Росіян в документі не згадують.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, а українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.

Тим часом президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

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