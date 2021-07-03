Для дітей учасників АТО зі Львівщини організували відпочинок у Хорватії

На безкоштовний відпочинок у Хорватію вперше відправились діти учасників АТО/ООС зі Львівщини. Малеча проведе на морі десять днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Із 3 по 13 липня 88 дітей учасників АТО/ООС, в тому числі й загиблих бійців зі Львівщини відпочиватимуть на узбережжі Адріатичного моря у курортному місті Трогір.

Під час перебування у Хорватії на малечу чекають цікаві екскурсії, спортивні розваги та незабутні враження.

Зазначимо, що це вперше діти родин учасників бойових дій на Львівщині отримали змогу відпочити у Хорватії. Таку оздоровчу поїздку для них ініціювало Посольство України в Республіці Хорватії за підтримки Львівської ОДА.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.