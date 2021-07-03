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Де та коли у Львові працюватимуть екобуси. Графік на липень

Наталя Дуляба

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У Львові триває прийом від мешканців використаних батарейок та ламп, які потім відправляють на безпечну утилізацію. Для зручності львів’ян екобуси працюють у всіх районах міста, а також у Винниках, Брюховичах і Рудному. Про це Львівському порталу повідомили у ДП «Боднарівка».

Одна людина може безкоштовно здати на переробку до 10 кг батарейок, не більше 5 ртутних термометрів, а також 10 люмінесцентних ламп.

Всі використані лампи, батарейки та інші небезпечні прилади просять приносити в упаковках виробника чи в іншій безпечній тарі.

Графік стоянок екобуса на липень:

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Нагадаємо, під час весняної хвилі коронавірусу екобуси у Львові тимчасово не працювали. Свою роботу вони відновили у травні.

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