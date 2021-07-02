Забудовник незаконно привласнив землю у центрі Львова вартістю 5 млн грн

У Львові місцевий підприємець та його спільники організували відчуження землі, що належить до комунальної власності Львівської міської ради. Землю вартістю понад 4,6 млн грн оформили на «мертвих душ» і планували на ній зводити багатоповерхівку. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБ України у Львівській області.

За оперативною інформацією, махінаціями займався керівник однієї з місцевих фірм, який діяв у змові зі спільниками.

«Ділки підробили Державний Акт про право приватної власності на земельну ділянку. А саме – на 0,10 га у центрі міста. При цьому вони використовували так званих «мертвих душ», тобто оформлювали документи на людей, які померли. Далі незаконно отриману ділянку вони легалізували шляхом внесення до статутного капіталу комерційної структури. Після чого планували звести на вказаній території багатоповерхівку», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника та на товарній біржі (де здійснювалась незаконна оборудка з ділянкою), правоохоронці виявили та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Також перевіряється участь у злочинній схемі посадовців Львівської міської ради.

З метою уникнення подальшого протиправного відчуження на ділянку накладено арешт.

За даними прокуратури Львівщини, у незаконному привласненні землі у центрі Львова підозрюють 50-річного директора однієї із будівельних компаній.

Як повідомляє Zaxid.net, йдеться про ТзОВ «Буд-Ніко». У вересні 2020 року Господарський суд Львівської області вилучив ділянку на вул. Лазаренка з власності ТзОВ «Буд-Ніко» та повернув її у комунальну власність.

Як вказано у матеріалах справи, у 2017 році ТзОВ «Буд-Ніко» незаконно зареєструвало право власності на ділянку 0,10 га на вул. Лазаренка 34 у Львові, а через рік її поділили на дві окремі ділянки площею по 0,5 га. При цьому Львівська міська рада не надавала дозволу на передачу ділянки у приватну власність, тож за рішенням суду її повернули місту.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз директором і власником «Буд-Ніко» є Ігор Саврій. Йому ж належать інші будівельні компанії – ТзОВ «Будівельна компанія “Сонет”» та ТзОВ «МС Імперіал Буд». Однак у 2017 керівницею фірми була Ірина Усачова, а її батько – 50-річний Тарас Усачов – підписував протокол загальних зборів ТзОВ «Буд-Ніко», на основі якого у фірми й виникло право власності на землю. Інша його фірма «Колібрі-Х» також фігурувала у скандалі з незаконним відчуженням комунальної землі на вул. Пасічній.

Прикметно, що державну реєстрацію земельної ділянки здійснював скандально відомий реєстратор Михайло Живко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.