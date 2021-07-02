Україна отримає 2 млн доз американської вакцини Moderna, – Ляшко

Україна найближчим часом може отримати два мільйони доз вакцини від COVID-19 виробництва Moderna від США. Про це 1 липня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми з США домовилися, вони обіцяли поставити найближчим часом два мільйона доз вакцини Moderna», – заявив міністр.

Ляшко уточнив, що поставка буде проведена в межах механізму COVAX і може відбутися вже у липні.

Також міністр зазначив, що найближчим часом до України надійде 5,32 млн доз китайської вакцини Coronavac, 2 млн доз вакцини Pfizer – 1 млн доз в липні і 1 млн у серпні.

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Ляшко повідомив, що Україна досягла домовленості про постачання 10 млн доз вакцини Novavax, 4 млн доз якої надійде вже в серпні. За його словами, зараз ведуться переговори про постачання в серпні і «інших вакцин».

Ляшко зазначив, що наявні домовленості і контракти дозволяють розраховувати, що дану ним обіцянку провести 10 млн вакцинацій до кінця літа буде виконано.

Про вакцину Moderna

Як пише hromadske, препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. А на початку травня цю вакцину схвалили у ВООЗ.

Moderna повідомила, що ефективність її препарату для дорослих – 94,1%. Зокрема вона гарантує захист від важкого перебігу COVID-19. Пізніше у компанії зазначили, що через пів року після введення другої дози препарату вакцина ефективна на 90%.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

За даними МОЗ, станом на 2 липня в Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

Додамо, що рівень вакцинації України від коронавірусу один із найгірших у Європі. Лише 1.4% усього населення нашої країни завершили повний курс вакцинації.

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