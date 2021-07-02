У вересні у Львові відкриють новий спортивний комплекс

На початку вересня у Львові планують відкрити новий сучасний спортивний комплекс. Спортивний центр «Боско» (саме так називатиметься нова спортивна арена) розташована за адресою вул. Дорога Кривчицька, 17а. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Великий спортивний зал спорткомплексу будується за кошти благодійних фондів Європи та міжнародних грантів. Також частину витрат на будівництво взяв на себе один з благодійних фондів флагмана європейського футболу дортмундської «Боррусії» (Німеччина).

Стандартний ігровий зал (40 х 20 метрів) матиме 600 глядацьких місць, однак у майбутньому їх планують розширити до 800. На території спорткомплексу також буде сучасний тренажерний зал, їдальня, хостел та підземний паркінг.

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Керівником спортивного центру «Боско» є отець Михайло Чабан – настоятель селезіян УГКЦ (Українська греко-католицька церква), а сам спортивний центр імені святого Івана Боско належить селезіянам святого Івана Боско, УГКЦ.

Наразі триває активний та водночас завершальний процес будівництва. Відкриття спортзалу і відповідно здача його в експлуатацію планується у вересні 2021 року.

Також нагадаємо, що незабаром у Львові відкриють ще два нові спортивні комплекси: один – за адресою Мельника, 18, інший – на навчально-тренувальній базі футбольного клубу «Рух» у Винниках.

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