У Львові організують доїзд після матчу «Україна-Англія»

У суботу ввечері, 3 липня, збірна України гратиме з Англією. У зв’язку з цим у Львові запустять шатл-баси зі стадіону «Україна», де розміщена фанзона. Також роботу трьох трамваїв продовжать до 01:00 год. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Шатл-бас відправлятиметься о 00:30 год. зі стадіону «Україна»( можливо трохи пізніше, в залежності від тривалості матчу) за трьома напрямками:

стадіон «Україна» – вул. Зелена – вул. Сихівська – пр. Червоної Калини – вул. Наукова – ринок Південний – вул. Патона; стадіон «Україна» – вул. Зелена – вул. Франка – вул. Вітовського – вул. Сахарова – вул. Горбачевського – Привокзальний ринок; стадіон «Україна» – вул. Зелена – вул. Личаківська – пр. Свободи – пр. В. Чорновола – ТРЦ «Спартак».

Також для зручності вболівальників у Львові продовжили роботу трамваїв №3, №8, №9. Вони курсуватимуть до 01:00 год. ночі.

Нагадаємо, збірна України зіграє 3 липня з командою Англії матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Поєдинок відбудеться о 22:00 год.

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