У Львові лунатимуть сирени

У п’ятницю, 2 липня, у Львові перевірятимуть роботу сирен на вул. Степана Бандери, 12. Мешканців просять не панікувати та зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Так, працівники департаменту цивільного захисту будуть перевіряти електромеханічні сирени, роботу яких відновили на вул. Степана Бандери, 12.

Відтак із 10:30 до 13:00 год. можливий короткочасний запуск сирен. Львів’ян та гостей міста просять не панікувати, адже оповіщення не означатиме попердження про небезпеку. Сигнал вмикатимуть у тестовому режимі виключно з метою перевірки.

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