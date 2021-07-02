У Львові хочуть реорганізувати рух на вулиці Стуса

Управління транспорту Львівської міськради хоче змінити схему організації дорожнього руху на вул. В. Стуса, на ділянці біля трамвайної зупинки «Стадіон Україна» та перехрестях вул. Липова Алея через те, що вона є дуже аварійною. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Найпоширеніші види ДТП – це ДТП між авто при виїзді з вул. Липова Алея та в районі трамвайної зупинки «Стадіон Україна», ДТП з трамваєм навпроти виїзду з вул. Липова Алея, та наїзд на пішохода на нерегульваному пішохідному переході.

«Основними причинами ДТП є значні перевищення водіями максимально допустимої швидкості (за місяць, з 24 вересня 2020 р – до 24 жовтня 2020 р було зафіксовано 33228 перевищень, з них 497 більш ніж на 50 км/год), неуважність та довколишня інфраструктура, яка штовхає водіїв до порушень ПДР», – повідомили в управлінні транспорту.

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Для зменшення аварійності управління запропонувало змінити схему організації дорожнього руху на вул. В. Стуса, на ділянці біля трамвайної зупинки «Стадіон Україна» та перехрестях вул. Липова Алея.

Запропонована схема покликана візуально звузити проїзну частину для стимулювання водіїв не перевищувати швидкість, зробити проблемні місця (виїзд з вул. Липова Алея та місця розвороту) безпечнішими, та, найголовніше, підвищити безпеку на пішохідному переході до трамвайної зупинки.

Усі зміни виконуватимуться за допомогою дорожньої розмітки та знаків (окрім прибордюрних острівків безпеки). Також на пішохідному переході, за наявності фінансування, буде встановлено світлофорне регулювання.

Перед прийняттям остаточного рішення схему представлять мешканцям, які живуть поруч. Свої зауваження та пропозиції щодо цієї схеми можна до 16 липня надсилати на цю електронну адресу

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Фото: ЛМР