У Дублянах дитина випала із вікна шостого поверху

У Дублянах чотирирічний хлопчик випав із вікна шостого поверху та зазнав травм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 2 липня близько 13.00 з вікна квартири на 6-му поверсі у місті Дубляни випав 4-річний хлопчик.
Постраждалого з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню.
Обставини події з’ясовують.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський