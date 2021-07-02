У Дублянах дитина випала із вікна шостого поверху

У Дублянах чотирирічний хлопчик випав із вікна шостого поверху та зазнав травм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 2 липня близько 13.00 з вікна квартири на 6-му поверсі у місті Дубляни випав 4-річний хлопчик.

Постраждалого з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню.

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Обставини події з’ясовують.

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