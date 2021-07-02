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Співвласники львівського аквапарку забудують житлом склади на Підзамчі

Наталя Дуляба

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На Підзамчі у Львові з’явиться нова багатоповерхівка. Її на місці складів збудують співвласники аквапарку й бізнес-партнери депутата-«свободівця» Львівської міськради. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, на засіданні 2 липня виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ТзОВ «Компанія грифон захід» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового багатоквартирного будинку на вул. Половинній, 4.

Вул. Половинна – невелика вуличка на Підзамчі, бічна від вул. Романа Дашкевича. Її протяжність якої становить всього лише 65 м. Неподалік розташована фабрика «Світоч»

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На вул. Половинній, 4 розташовані складські приміщення, які забудовнику дозволили знести. Натомість на цьому місці спорудять будинок на 5-6 поверхів. Загалом тут буде 38 квартир, а в підвалі облаштують парковку на 35 місць.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що такої кількості паркомісць буде замало, тож рішення прийняли з правками – забудовник має збільшити парковку.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,14 га, яка розташована на межі історичного ареалу Львова. Також вона належить до зони Ж-5 – зони змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 45%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 17,8 м (для 5-поверхової частини) та 23,55 м (для 6-поверхової частини).

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія грифон захід» займається готовленням дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів.

Засновниками підприємства є бізнесмени Олег та Олена Верлінські. З-поміж іншого вони разом із депутатом Львівської міськради від «Свободи» Андріяном Гутником володіють ТзОВ «Комплекс водних видів спорту», тобто львівським аквапарком «Пляж».

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Візуалізація забудовника

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