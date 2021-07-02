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Акробати Львівщини ввійшли до ТОП-5 на всесвітніх змаганнях

Ольга Денисяка

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У Швейцарії цього тижня завершились Всесвітні змагання зі спортивної акробатики. Представники Львівщини виступали у складі національної збірної та потрапили до п’ятірки найкращих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

До п’ятірки найкращих у віковій групі 12-19 років серед змішаних пар увійшли 17-річний Богдан Іваник та 14-річна Анастасія Семенович.

Спортивну акробатику обидвоє опановують у Дрогобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренують спортсменів Оксана Жгута, Жана Жгута, Тетяна Вагіла та Сергій Дмитрієв.

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Четвертими у цій віковій категорії серед чоловічих груп стали й інші вихованці дрогобицької школи акробатики Андрій Чепелюк, Тарас Орищак, Назар-Михайло Стеців та Ростислав Стеців.

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Фото: ЛОДА

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