Акробати Львівщини ввійшли до ТОП-5 на всесвітніх змаганнях

У Швейцарії цього тижня завершились Всесвітні змагання зі спортивної акробатики. Представники Львівщини виступали у складі національної збірної та потрапили до п’ятірки найкращих. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

До п’ятірки найкращих у віковій групі 12-19 років серед змішаних пар увійшли 17-річний Богдан Іваник та 14-річна Анастасія Семенович.

Спортивну акробатику обидвоє опановують у Дрогобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренують спортсменів Оксана Жгута, Жана Жгута, Тетяна Вагіла та Сергій Дмитрієв.

Реклама партнерів

Четвертими у цій віковій категорії серед чоловічих груп стали й інші вихованці дрогобицької школи акробатики Андрій Чепелюк, Тарас Орищак, Назар-Михайло Стеців та Ростислав Стеців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА