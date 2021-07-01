З 1 липня зросли пенсії для п'яти мільйонів українців

З 1 липня в Україні зростають пенсійні виплати. Підвищення пенсій стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі у Міністерства соціальної політики України.

Так, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 грн до 1 854 грн підвищується:

мінімальна пенсія з 1 769 грн до 1 854 грн;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня встановлять підвищення у розмірі 100 грн до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Окрім того, з 1 жовтня встановлять щомісячну доплату до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75 – 80 років. При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше. Підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 млн пенсіонерів.

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З 1 грудня 2021 року у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн (40% від збільшеної МЗП з 6 500).

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