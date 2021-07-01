Троє гравців української збірної увійшли у ТОП-20 на Євро-2020

Троє гравців української збірної увійшли в ТОП-20 на Євро-2020 за результатами групових матчів та 1/8 фіналу.

Як зазначається на сайті УЄФА, капітан української збірної, півзахисник Андрій Ярмоленко посів у рейтингу четверту сходинку, захисник Микола Матвієнко – 17, а півзахисник Олександр Зінченко – 20. Додамо, що на 26-му місці у переліку найкращих гравців Євро-2020 – Роман Яремчук, на 51 – Ілля Забарний, а на 68-му – Олександр Караваєв. Усього в переліку є 100 позицій.

Нагадаємо, Україна сенсаційно пробилася до чвертьфіналу ЧЄ-2020. Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде 3 липня у Римі проти збірної Англії.

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