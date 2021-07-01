На Донбасі поранили українського військового

1 липня у результаті обстрілу бойовиків біля Широкиного один військовослужбовець ООС отримав проникаючі осколкові поранення. Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», передає Львівський портал.

Бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Широкиного з автоматичних станкових гранатометів

Урезультаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Бійця транспортували до лікувального закладу.

Повідомляється, що стан пораненого – середньої тяжкості. Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.