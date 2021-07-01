На Донбасі поранили українського військового

1 липня у результаті обстрілу бойовиків біля Широкиного один військовослужбовець ООС отримав проникаючі осколкові поранення. Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», передає Львівський портал.
Бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Широкиного з автоматичних станкових гранатометів
Урезультаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Бійця транспортували до лікувального закладу.
Повідомляється, що стан пораненого – середньої тяжкості. Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
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Ольга Денисяка