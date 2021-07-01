МЗС хоче, щоб ЄС відкрив кордони для українців вже за два тижні

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Європейський Союз за два тижні рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн безпечних для подорожей – так само, як вже зробив це для низки інших. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише Європейська правда.

Зазначимо, згідно з інформацією ЗМІ, ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії. України, чиї показники щодо захворюваності дуже близькі до показників цих країн, серед них не називають.

Олег Ніколенко зазначив, що в цьому «немає політики» і це зумовлено тим, що для оцінки використали давніші дані, коли показники в Україні були вищими.

«Варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду», – зазначив речник МЗС.

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Він зауважив також, що навіть якби Україна потрапила до списку безпечних країн – це не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов’язуючою.

«Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів», – пояснив Олег Ніколенко.

Перегляд списку здійснюється кожні два тижні, тож саме тоді Україна отримує наступний шанс бути включеною у нього. У рекомендації враховують показник захворюваності на 100 тисяч населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність в країні мутованих штамів.

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