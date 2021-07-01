Львів’ян запрошують на прощу до Зарваниці

17-18 липня відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч вона присвячена молитві за мир в Україні та 425-річчю Берестейської Унії.

На прощу прибуде Глава УГКЦ Блаженіший Святослав. Всі охочі зможуть поспілкуватись з ним 17 липня, а 18 липня відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія.

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