Грози на Львівщині не вщухають: прогноз погоди на 2 липня

У п’ятницю, 2 липня, у Львові та області знову прогнозують грози та шквали. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +24°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Опади на Львівщині не припиняться: на території області знову пройдуть короткочасні дощі, грози зі шквалами до 15-20 м/с. Місцями можливий град.

У зв’язку з такими несприятливими погодніми умовами мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекайте негоду у приміщенні.

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Правила поведінки під час грози:

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, тримайтеся подалі від електроприладів.

Якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо у грозу ви опинилися в лісі, не ховайтеся на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева.

Не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику.

Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;

Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену.

Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному випадку не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

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