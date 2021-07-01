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До Львова із концертом їде Mgzavrebi

Андрій Котенський

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У Львові виступить найвідоміший гурт Грузії – Mgzavrebi. Концерт запланований на 20 серпня о 19:00 на «Ennio Event Square». Про це Львівському порталу повідомляють організатори Lutsyshyn Promo та Promotions.

Mgzavrebi – найвідоміша група з Грузії, яку полюбили в Україні, і не закохатися в їхню музику просто неможливо.

«Якщо ви одного разу прийдете на їх концерт, то наступного разу обов’язково приведете своїх родичів і друзів. Та й самі Mgzavrebi – це близькі друзі, які знайомі з дитинства, коли вони співали разом в хорі у мами лідера групи, Гігі Дедаламазішвілі. Їх пісні сучасні, але сягають корінням в вікові традиції, тому вони такі теплі і зрозумілі кожному  А будь-який концерт групи перетворюється в свято, яке музиканти так легко і просто створюють тут і зараз, в будь-якому залі», – розповіли організатори концерту.

Співають Mgzavrebi в основному на грузинській мові, але їх музика вимагає, в першу чергу, емоційного сприйняття, яке не потребує неодмінного знання мови. Тому кожен обов’язково зрозуміє то єдиноважливе, що закладено в їхніх піснях. У цьому і полягає головний феномен Mgzavrebi – в майстерності причарувати зал і міцно обійняти своїх друзів-прихильників, яких з кожним концертом стає все більше і більше.

«Через пандемії і закриття кордонів ми пропустили цілий рік нашої доброї традиції грати великі літні концерти на відкритому повітрі.  Опенейри – це завжди особлива атмосфера. Ми неймовірно скучили за такими яскравии моментами! Цього разу ми підготуємо особливу велику річну програму (буде чимало запальних пісень), але головне, що ми знову зустрінемося.  Знову будемо ми, будуть наші глядачі, небо над головою і, сподіваємося, хороша погода. Запрошуємо», – закликає вокаліст групи Гігі Дедаламазішвілі.

У цьому році Mgzavrebi виповнюється 15 років. Річний ювілейний тур присвячений саме цій події.

Квитки доступні за посиланням: lviv.karabas.com

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