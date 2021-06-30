У Львові провідні лікарі поділяться досвідом лікування дитячого сколіозу

1 та 2 липня у Львові відбудуться зустрічі медичних експертів, які поділяться досвідом та допоможуть покращити методи лікування дитячого сколіозу. Захід буде корисним не лише для лікарів, а й батьків, які хочуть бути обізнаними про лікування хребта у дітей. До події зможуть долучитися в режимі онлайн всі охочі. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Українці мають підвищувати звичку стежити за здоров’ям хребта у дітей і розуміти, що є патології, які неможливо усунути, наприклад, масажами», – розповідає президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація дитячих ортопедів-травматологів», професор Анатолій Левицький.

Експерти поділяться здобутками і проблемами не тільки в хірургії деформацій (сколіозу), а й щодо інтраопераційного моніторингу, проблеми анестезії та харчування, післяопераційного періоду і реабілітації. Відтак цей захід зацікавить різноманітну аудиторію.

Зустріч медичних експертів відбудеться у Львові в Modern Art Hotel під патронатом ГО «Всеукраїнська асоціація дитячих ортопедів-травматологів» та Польської асоціації спінальної хірургії. Під час заходу передусім порушать проблему хірургічного лікування сколіозу, виявленого у ранньому віці, та нервово-м’язового сколіозу.

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Серед учасників такі відомі експерти: Анатолій Левицький, Андрій Мезенцев, Дмитро Петренко, Ігор Курілець, Марек Трок (Польща), Мартін Репко (Чехія), Мілан Філіпович (Чехія).

Детальна програма та реєстрація – за цим посиланням. Контактний номер телефону: 095 2833805.

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