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Троє в’язнів ошукували людей, сидячи в тюрмі на Львівщині

Наталя Дуляба

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Відбуваючи покарання у тюрмі на Львівщині, троє ув’язнених взялися ошукувати людей в Інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці викрили шахрайську схему, яку організували тюремники на Львівщині. Встановлено, що до неї причетні троє ув’язнених, мешканці Вінницької та Одеської областей віком від 21 до 28 років, які відбувають покарання у виправному закладі на території Льіввської області.

Чоловіки розміщували у соцмережах оголошення про продаж неіснуючих сільськогосподарських товарів. Бонусом зловмисники пропонували безкоштовну доставку замовлень, однак, отримавши гроші, блокували покупців.

Жертвами інтернет-шахраїв стали мешканці Львова та області, а також інших областей України. Загальна сума збитків сягає 62 тисячі гривень.

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Під час обшуків, проведених у тюрмі, виявили та вилучили мобільні телефони та планшети, які зловмисники використовували у своїй протиправній діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ.

Правоохоронці вже завершили розслідування, а справу скерували на розгляд суду, який і обиратиме покарання для шахраїв-тюремників. За вчинене їм «світить» від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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