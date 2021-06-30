Шевченківський гай запрошує на нічні екскурсії

9 та 10 липня у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького проводитимуть колоритні нічні екскурсії «Забави на Петра». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори обіцяють, що потрапивши на територію скансену, відвідувачі зможуть перенестися у далеке минуле наших предків та відчути їх світогляд, магію та звичаї, які оживуть у цю ніч.

На гостей чекають співи та забави з музиками, веселі посиденьки, майстер-класи з традиційних ремесел та романтична фотозона біля озера.

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Музей пропонує:

вузькими стежками гаю пройти до церкви Св. Михаїла (пам’ятка народної архітектури ХІХ ст.), де Ви зможете дізнатися більше про апостолів Петра і Павла та особливості петрівського посту;

відвідати хату музиканта, де у супроводі давніх інструментів поспівати жартівливих пісень — петрівочок;

дівчатам – завітати на «прочухрини»: чесання вовни, валяння коралів, веселі посиденьки зі співами та користю;

хлопцям – пізнати давнє ремесло «бондарство» та пов’язані з ним звичаї і легенди;

зустрітися із таємничим «щезником» і його підступною гостинністю;

виготовити масло давнім способом та посмакувати ним;

потрапити на озеро, сповнене чарами купальської ночі, та зробити світлину в романтичній фотозоні;

іменинникам – прийняти святкові вітання;

стати учасником «Петрування» – колоритної забави з музиками,

автентичними танцями, обрядовим частуванням із «чимось» для гумору.

Нічні екскурсії «Забави на Петра» відбудуться 9-10 липня за адресою: вул. Чернеча гора, 1, м. Львів. Час початку – 19:30; 20:15; 21:00 год. Тривалість екскурсії – 2 години. Вартість – 200 грн. У групі – до 25 осіб.

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Фото: ЛМР