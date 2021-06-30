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Рада хоче збільшити штраф за паркування у місцях для осіб з інвалідністю

Андрій Котенський

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який дозволить інспекторам з паркування притягати до адміністративної відповідальності тих, хто лишатиме машини на місцях для осіб з інвалідністю. Законопроєкт №4594 підтримали 289 депутатів, пише Українська правда.

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, надаючи право інспекторам з паркування «розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення щодо осіб, які залишили свої транспортні засоби на місцях, передбачених для водіїв з інвалідністю».

Також покаранню підлягають водії, які «неправомірно використали на транспортному засобі розпізнавальний знак «водій з інвалідністю».

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Якщо закон ухвалять у другому читанні і його підпише президент, інспектори з паркування отримають право карати водіїв-порушників штрафами від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 1020 до 1700 гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові зросли штрафи за порушення правил зупинки та стоянки за постановами інспекторів з паркування управління безпеки міста.

Фото: Bituk.media

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