Ніхто не хотів програвати, тому дотягнули до такої драми, – Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи гру проти Швеції на Євро-2020, заявив, що жодна команда не хотіла програвати, тому наприкінці матч став настільки драматичним. Про це він заявив у коментарі журналістам відразу по завершенню футбольного поєдинку.

«Ми намагались контролювати гру, це не завжди вдавалось, але я вважаю, що команда повністю виконала мою установку… Обидві команди грали добре, цікавий футбол вийшов. Ніхто не хотів програвати, тому й дотягнули вкінці до такої драми», – сказав Андрій Шавченко.

Водночас він додав, що в української збірної немає проблем з нестандартними рішенням, а розроблена тактика спрацювала.

«У нас немає проблем із нестандартними рішеннями. З перших хвилин ми знали, як команда має грати, знали, ким її можна підсилити, тому розроблений план в принципі спрацював», – додав тренер.

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Також Андрій Шевченко подякував усім вболівальникам та президенту Володимиру Зеленському, який зателефонував напередодні гри зі збірною Швеції.

«Я вдячний всім, хто прийшов підтримати нас, ми все чули. Приїхала також моя сім’я, мої діти, тому я дуже хотів досягти цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, які вона потратила, за героїзм на полі, який вона продемонструвала. Також хочу подякувати нашому президенту, він зателефонував [напередодні гри] і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають і для нас це важливо. Думаю, що команда своєю грою і віддачею заслужила любов України», – відзначив Шевченко.

Коментуючи найбутню гру зі збірною Англії у чвертьфіналі Євро-2020, Андрій Шевченко заявив, що гра буде важкою: «Так, буде важка гра, ми знаємо, з ким будемо грати. Наразі у нас є трохи часу порадіти, але вже завтра [30 червня] вилітаємо в Рим, аби розпочати підготовку».

Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу в овертаймі зуміла обіграти команду Швеції та вперше в історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи. Переможний другий гол у ворота шведів на 120-ій хвилині забив Артем Довбик.

Наступний поєдинок синьо-жовтих пройде 3 липня у Римі проти збірної Англії.

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