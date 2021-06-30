На Львівщині вилучили партію наркотиків вартістю 110 млн грн

На Львівщині затримали наркоугруповання, яке організувало лабораторію з виробництва метадону та одного з найнебезпечніших наркотичних засобів – карфентанілу. Під час обшуків вилучили найбільшу в історії одиничну партію карфентанілу. Її вартість становить 110 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Нарколабораторію з виробництва метадону та одного з найнебезпечніших наркотичних засобів – карфентаніл – фігуранти облаштували у Львівській області. Канали збуту небезпечних речовин вони налагодили як на території України, так і за кордоном: у країнах Євросоюзу, Білорусі, Молдові та Росії. Місячний дохід зловмисників становив близько 5 млн грн.

Для встановлення усіх учасників злочинного угруповання, оперативникам знадобилося майже пів року. Встановлено, що організував лабораторію 36-річний мешканець Львівської області, він залучив як «бізнес-партнерів» двох товаришів. Загалом до виготовлення та збуту наркотиків задіяли понад 30 осіб – переважно місцеві мешканці.

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Кожен відповідав за свій напрямок роботи: постачання компонентів для діяльності лабораторії, виробництво та збут психотропів, функціонування Інтернет-магазину, приймання замовлень, фасування тощо.

Лабораторія з виготовлення та синтезу карфентанілу та метадону була розташована на території однієї із приватних садиб у Львівській області.

«Щоби приховати злочинну діяльність, перевізники – місцеві мешканці та іноземці, розфасовували «товар» у різні побутові предмети та розміщували його у «схованках» автомобілів, які постійно змінювали. Після успішно проведеної «операції» транспортні засоби продавали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основна частина коштів, отриманих від збуту наркотиків, витрачалася на придбання компонентів, нарощування потужностей нарколабораторії, підбір осіб для контрабандного переміщення наркотиків та їх оплату. Решту – легалізували шляхом інвестування у легальний бізнес, зокрема у розвиток фермерського господарства та туристичної бази лідера угруповання

29 червня правоохоронці провели поліцейську спецоперацію, у якій було задіяно понад 350 правоохоронців. Після контрольної закупки кілограма карфентанілу затримали організатора та 15 найактивніших учасників угруповання.

Крім того, провели 46 обшуків під час яких вилучили понад 60 кг різних наркотичних засобів, зокрема понад 20 кг карфентанілу (із одного кілограма чистої речовини можна близького 100 кг готового до вживання наркотику).Також вилучили лабораторне обладнання та 250 л рідких компонентів для виготовлення небезпечних речовин.

У поліції наголошують, що це – найбільша в історії одинична партія карфентанілу, яку вилучили в Україні. Її вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 110 млн грн.

Учасників угруповання затримали, на їхнє майно мають накласти арешт. Це – 16 будинків, 15 автомобілів, 13 квартир, 2 гаражі, фермерське господарство та базу відпочинку, які фігуранти придбали за гроші, здобуті злочинним шляхом.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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