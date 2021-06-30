На Львівщині бухгалтерка комунального підприємства привласнила 2,5 млн

Поліцейські викрили 52-річну бухгалтерку одного з комунальних підприємств Львівщині, яка незаконно привласнила 2,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, 52-річна мешканка Львова, головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств, використовуючи особистий ключ доступу до рахунків підприємства, а також цифровий ключ директора, за допомогою системи «Клієнт-банк» формувала підроблені платіжні доручення про перерахунок грошей. Пізніше ці кошти перераховувались на рахунки підприємств, які були фіктивно створені фігуранткою та її спільником.
Встановлено, що такі операції зловмисниця проводила 2-3 рази на місяць сумами від 15 до 20 тисяч гривень протягом 2018-2021 років.
Під час експертиз та обшуків правоохоронці встановили, що загальна сума таких фіктивних операцій списання грошей становила 2,5 мільйона гривень.
За вчинені злочини жінці повідомили про підозру за ч. 1 та ч.3 ст.362 та ч. 1 та ч. 2 ст. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
Досудове розслідування триває.
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Ольга Денисяка