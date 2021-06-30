На Львівщині бухгалтерка комунального підприємства привласнила 2,5 млн

Поліцейські викрили 52-річну бухгалтерку одного з комунальних підприємств Львівщині, яка незаконно привласнила 2,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 52-річна мешканка Львова, головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств, використовуючи особистий ключ доступу до рахунків підприємства, а також цифровий ключ директора, за допомогою системи «Клієнт-банк» формувала підроблені платіжні доручення про перерахунок грошей. Пізніше ці кошти перераховувались на рахунки підприємств, які були фіктивно створені фігуранткою та її спільником.

Встановлено, що такі операції зловмисниця проводила 2-3 рази на місяць сумами від 15 до 20 тисяч гривень протягом 2018-2021 років.

Під час експертиз та обшуків правоохоронці встановили, що загальна сума таких фіктивних операцій списання грошей становила 2,5 мільйона гривень.

Реклама партнерів

За вчинені злочини жінці повідомили про підозру за ч. 1 та ч.3 ст.362 та ч. 1 та ч. 2 ст. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.