Львів’ян кличуть на йогу у парк Франка

Львів’ян запрошують на безкоштовні заняття хатха-йогою, медитацією та дихальними вправами. Yoga Challenge відбудеться з 1 до 21 липня щоранку о 07:30 та 09:30 год. в рамках фестивалю Lviv Yoga Day. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Заняття з Yoga Challenge триватиме годину. Займатись також можна онлайн на Facebook-сторінці фестивалю. Особливістю занять стане спеціально розроблена програма тренувань для збільшення сили, гнучкості, рухливості та відновлення внутрішньої гармонії.

«Ми довго розробляли коректну програму тренувань, яка б допомагала людям зняти стрес, відновити сили, підтримати тіло в гарній формі, покращити стан опорно-рухового апарату та зміцнити імунітет. Прості вправи не потребують особливої фізичної підготовки та підходять людям будь-якого віку», – розповідає тренер фестивалю Денис Білодід.

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Щоб потрапити на заняття, потрібно обов’язково зареєструватись за цим посиланням і обрати зручний час занять (07:30 або 09:30 год).

В рамках Lviv Yoga Day в парку Франка можна буде також відвідати музичні вечірки – медитації, лекторії на тему життя в стилі йоги та творчі майстер-класи. Всі заходи безкоштовні, за обов’язковою попередньою реєстрацією.

Програма Lviv Yoga Day 2021:

1-21 липня о 07:30 та 09:30 год. Yoga Challenge

Щоранкові заняття з хатха-йоги та антистрес медитації

Офлайн: парк Франка, верхня галявина

Онлайн: за цим посиланням.

Обов’язкова реєстрація – тут.

Участь безкоштовна

2-4, 9-11, 16-17 липня 19:00 – YOGA SOUND

музичні вечірки-медитації на галявині

парк Франка

18 липня Yoga Music Fest

фестиваль музики з йога звуками за участі гуртів ATMASFERA, Secret Forest та ін.

парк Франка, верхня галявина.

Події відбудуться з дотриманням всіх карантинних норм.

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Фото: ЛМР