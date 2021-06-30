Львів’ян кличуть на йогу у парк Франка

Львів’ян запрошують на безкоштовні заняття хатха-йогою, медитацією та дихальними вправами. Yoga Challenge відбудеться з 1 до 21 липня щоранку о 07:30 та 09:30 год. в рамках фестивалю Lviv Yoga Day. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Заняття з Yoga Challenge триватиме годину. Займатись також можна онлайн на Facebook-сторінці фестивалю. Особливістю занять стане спеціально розроблена програма тренувань для збільшення сили, гнучкості, рухливості та відновлення внутрішньої гармонії.
«Ми довго розробляли коректну програму тренувань, яка б допомагала людям зняти стрес, відновити сили, підтримати тіло в гарній формі, покращити стан опорно-рухового апарату та зміцнити імунітет. Прості вправи не потребують особливої фізичної підготовки та підходять людям будь-якого віку», – розповідає тренер фестивалю Денис Білодід.
Щоб потрапити на заняття, потрібно обов’язково зареєструватись за цим посиланням і обрати зручний час занять (07:30 або 09:30 год).
В рамках Lviv Yoga Day в парку Франка можна буде також відвідати музичні вечірки – медитації, лекторії на тему життя в стилі йоги та творчі майстер-класи. Всі заходи безкоштовні, за обов’язковою попередньою реєстрацією.
Програма Lviv Yoga Day 2021:
- 1-21 липня о 07:30 та 09:30 год. Yoga Challenge
Щоранкові заняття з хатха-йоги та антистрес медитації
Офлайн: парк Франка, верхня галявина
Онлайн: за цим посиланням.
Обов’язкова реєстрація – тут.
Участь безкоштовна
- 2-4, 9-11, 16-17 липня 19:00 – YOGA SOUND
музичні вечірки-медитації на галявині
парк Франка
- 18 липня Yoga Music Fest
фестиваль музики з йога звуками за участі гуртів ATMASFERA, Secret Forest та ін.
парк Франка, верхня галявина.
Події відбудуться з дотриманням всіх карантинних норм.
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Фото: ЛМР
Ольга Денисяка