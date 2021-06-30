Як не стати жертвою інтернет-шахраїв: поради від кіберполіції

У Всесвітній день соціальних мереж Кіберполіція нагадала про основні схеми зловмисників в мережі та надала рекомендації, як не потрапити на їхній гачок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції наголошують, що окрім безлічі можливостей і переваг, існує ряд загроз, пов’язаних із використанням соцмереж.

Зокрема нерідко зловмисники діють за схемою «друг просить у борг». У такому випадку, зламавши акаунт користувача, шахраї розсилають прохання про позику, поповнення мобільного рахунку.

Іноді розміщують інформацію про фейкові збори грошей на лікування. Якщо друзі просять гроші через соцмережу – варто зателефонувати та перевірити інформацію.

Реклама партнерів

Також поширеним є продаж неіснуючих товарів у соцмережах. Як правило, в таких випадках аферисти вимагають передплату за товар, однак після отримання грошей – блокують покупців.

Хакери у соцмережах можуть поширювати фішингові посилання, зокрема для збору інформації про банківські картки і подальшого привласнення грошей, а також отримання авторизаційних даних акаунтів.

Для безпечного використання соцмереж у поліції радять:

не нехтувати двофакторною автентифікацією – це найкращий захист для Інтернет-акаунтів;

використовувати складний пароль, різний для кожної соцмережі;

не заходити до акаунтів з чужих пристроїв;

ніколи не пересилати приватні фото або фотокопії документів: у разі зламу –ці дані опиняться у зловмисників;

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

не поширювати протиправний контент;

для онлайн-шопінгу використовувати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті.

Громадянам також варто пам’ятати, що представники соцмережі ніколи не писатимуть в особисті повідомлення, а лише на пошту, вказану при реєстрації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.