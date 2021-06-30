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Як не стати жертвою інтернет-шахраїв: поради від кіберполіції

Ольга Денисяка

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У Всесвітній день соціальних мереж Кіберполіція нагадала про основні схеми зловмисників в мережі та надала рекомендації, як не потрапити на їхній гачок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції наголошують, що окрім безлічі можливостей і переваг, існує ряд загроз, пов’язаних із використанням соцмереж.

Зокрема нерідко зловмисники діють за схемою «друг просить у борг». У такому випадку, зламавши акаунт користувача, шахраї розсилають прохання про позику, поповнення мобільного рахунку.

Іноді розміщують інформацію про фейкові збори грошей на лікування. Якщо друзі просять гроші через соцмережу – варто зателефонувати та перевірити інформацію.

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Також поширеним є продаж неіснуючих товарів у соцмережах. Як правило, в таких випадках аферисти вимагають передплату за товар, однак після отримання грошей – блокують покупців.

Хакери у соцмережах можуть поширювати фішингові посилання, зокрема для збору інформації про банківські картки і подальшого привласнення грошей, а також отримання авторизаційних даних акаунтів.

Для безпечного використання соцмереж у поліції радять:

  • не нехтувати двофакторною автентифікацією – це найкращий захист для Інтернет-акаунтів;
  • використовувати складний пароль, різний для кожної соцмережі;
  • не заходити до акаунтів з чужих пристроїв;
  • ніколи не пересилати приватні фото або фотокопії документів: у разі зламу –ці дані опиняться у зловмисників;
  • не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
  • не поширювати протиправний контент;
  • для онлайн-шопінгу використовувати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті.

Громадянам також варто пам’ятати, що представники соцмережі ніколи не писатимуть в особисті повідомлення, а лише на пошту, вказану при реєстрації.

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