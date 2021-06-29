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Учні вісьмох шкіл на Львівщині отримають світловідбивальні жилети

Наталя Дуляба

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Вісім шкіл Львівської області безкоштовно отримають світловідбивальні жилети для учнів у межах Нацпрограми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

ГО «Traffic Challenge» та Благодійний фонд «Демократичний розвиток» започаткували Нацпрограму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. В її межах активним українським школам безкоштовно надають світловідбивальні жилети для учнів.

Цьогоріч 101 школа з 24 областей України отримає такі комплекти. Найбільше світловідбивальних жилетів дістанеться Харківській, Вінницькій, Миколаївській та Львівській областям.

Так, на Львівщині світловідбивальні жилети для своїх учнів отримають такі школи:

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  1. Яворівський заклад загальної середньої освіти І-III ступенів №2 Яворівської міської ради Львівської області;
  2. Самбірська гімназія;
  3. Рудниківський навчально-виховний комплекс «ЗНЗ І-III ст. – ДНЗ»;
  4. Рихтицька середня загальноосвітня школа І-III ступенів Дрогобицької міської ради Львівської області;
  5. Ременівський ЗЗСО І-III ст. Жовтанецької сільської ради;
  6. Бродівський ОЗЗСО I-III ст. №4;
  7. Долішньолужецька СЗШ I-II ст.;
  8. Перемишлянський ОЗЗСО І-III ст. ім. О. Ковча.

Зазначимо, що світловідбивальні жилети у межах вищезгаданої програми може отримати будь-яка українська школа. Для цього потрібно протягом року вести активну діяльність із протидії дорожньо-транспортному травматизму та потрапити до сотні переможців у Всеукраїнському змаганні «Хештег-Марафон» #SafetyChallenge.

Так трапилося, що цьогоріч школи на 100-му та 101-му місцях набрали однакову кількість балів. Відтак загалом 101 школа отримує комплект жилетів у подарунок за результатом активності.

«Цьогоріч захисні комплекти отримають найактивніші заклади, оскільки наш досвід показує, що саме школи, які приділяють увагу питанням безпеки руху будуть якнайкраще використовувати ці матеріали. І навпаки, якщо адміністрація навчального закладу ставиться до проблеми безпеки руху поверхнево (а у нас, на жаль, таких досить багато), то подаровані матеріали десь лежатимуть й не приноситимуть очікуваної користі», – розповіла голова ГО «Traffic Challenge» Ольга Дробишева.

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