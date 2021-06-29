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У лісі на Стрийщині заблукали троє грибників

Ольга Денисяка

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28 червня у Стрийському районі під час збирання грибів у лісі заблукали троє людей, серед них – одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, близько 19:20 год. рятувальникам повідомили, що в селі Бережниця Стрийського району під час збирання грибів в лісі заблукали три особи, з них одна – дитина. Із заблукалими не було телефонного зв’язку.

На місце негайно виїхали рятувальники.

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«Пожежно-рятувальним відділенням спільно з працівниками поліції вмикалися звукові сирени для того, щоб заблукалі орієнтувалися куди їм іти», – йдеться в повідомленні.

О 20:28 год. загублені самостійно вийшли з лісу поблизу с. Пила (Моршинської МТГ) Стрийського району. Медичної допомоги вони не потребували.

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